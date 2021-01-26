Канадське космічне агентство (CSA) разом з NASA організували програму Deep Space Food Challenge, метою якої стане розробка способів вирощування продуктів у космосі. Дана проблема актуальна для майбутніх місій в дальній космос.

Джерело: NASA

В рамках конкурс, 20 учасників на першому етапі отримають по 25 тисяч доларів, а ще 10 – по 30 тисяч для розробки представлених проєктів. На другому етапі дві команди, повинні продемонструвати кухню, а на заключному етапі вони повинні представити повну систему вирощування харчових продуктів.

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Яка мета програми та конкурсу

Основним викликом для учасників стане необхідність представити компактні системи вирощування продуктів, які зможуть забезпечити екіпаж з чотирьох осіб достатньою кількістю їжі протягом трирічної місії.

До участі в конкурсі допускаються також міжнародні команди, але їм належить представити проєкти на власні кошти. Крім того, NASA заборонило участь у конкурсі громадянам Китаю або компаніям, що мають зв'язки з Китаєм.

Коротко про конкурс від NASA та CSA, відео:

Підсумки конкурсу планується підвести до осені 2023 року.

Їжа вирощена на МКС

У кінці 2020 року астронавти вперше зібрали урожай редиски на Міжнародній космічній станції. Його виростили в рамках експерименту Plant Habitat-02 в орбітальній лабораторії Advanced Plant Habitat (APH). Також на МКС успішно вирощують салат-латук.