NASA шукає найкращі ідеї утилізації відходів: ви можете допомогти

Американське космічне агентство NASA разом із платформою HeroX оголосило конкурс Waste to Base. У його рамках будь-хто може поділитися ідеями ефективної утилізації відходів під час польоту на Марс і назад.

Варто наголосити, що мовиться про переробку всього, починаючи від сміття та закінчуючи вуглекислим газом. Охочі взяти участь у конкурсі мають подати заявку до 15 березня. За найуспішніші ідеї учасники отримають призи до 1000 доларів. Загальний призовий фонд становить 24 000 доларів. Переможця буде оголошено до 22 квітня.

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Очікується, що запропоновані технології дозволять використовувати матеріали багаторазово і, хоча "ідеально ефективний" цикл навряд чи існує, кращими рішеннями будуть вважатися варіанти з мінімальною чи нульовою кількістю відходів.

Цей челендж присвячений пошуку способів перетворити відходи в базові матеріали та інші корисні речі на кшталт палива або витратної сировини для 3D-друку,

​– повідомляє агентство.

Як взяти участь у конкурсі

Вимоги до учасників доступні на сторінці конкурсу. Загалом будь-хто у віці від 18 років зможе взяти участь як самостійно, так і у складі команди. HeroX уточнює, що юрисдикція учасників не повинна перебувати під федеральними санкціями США, тому варто уважно прочитати правила до подання заявки.

Коли людство полетить на Марс

NASA залишає за собою право використовувати усі описані у заявках технології на власний розсуд без будь-якої компенсації. Ідеї-переможці будуть опубліковані як частина дорожньої карти для майбутніх робіт з розвитку технологій для проєкту NASA.

Хоча агентство ще не назвало точні дати польоту на Марс, останніми роками часто згадується, що астронавти зможуть дістатися Червоної планети до середини 2030-х років. У більш короткостроковій перспективі NASA планує доставити людей на Місяць до середини 2020-х років. Місячні місії допоможуть підготовці польотів на Марс.

Водночас Ілон Маск заявив, що за найгіршого сценарію SpaceX відправить космічний корабель Starship з людьми на Марс через 10 років. За більш позитивного сценарію політ на Червону Планету відбудеться вже у цьому десятилітті.