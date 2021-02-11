NASA запропонувало шукати ознаки життя на забруднених планетах

Дослідники NASA пропонують новий спосіб пошуку позаземних цивілізацій. Агентство вважає, що форми життя можуть бути потенційно присутніми на тих планетах, де спостерігається атмосферне забруднення.

У дослідженні розглядається присутність газоподібного діоксиду азоту (NO2), який на Землі утворюється при спалюванні викопного палива, а також при активності вулканів.

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У нижніх шарах атмосфери на висоті від 10 до 15 км NO2 промислового походження переважає. Отже, за його словами, присутність NO2 на іншій планеті потенційно може вказувати на присутність індустріальної цивілізації.

Чому саме NO2 пропонують шукати вчені

На сьогоднішній день астрономи виявили більше ніж 4000 планет, що обертаються навколо інших зірок. На деяких з них можуть бути присутніми умови, які підходять для життя. Оскільки екзопланети віддалені від Землі, то вчені повинні використовувати потужні телескопи, щоб вивчати їх атмосфери.

Раніше у ролі маркера, який свідчить про можливі ознаки життя на планеті розглядалася присутність кисню і метану в атмосфері. Тепер вчені пропонують виявляти також присутність NO2.

В інших дослідженнях вивчалися хлорфторвуглеці у ролі можливих техносигнатур. На нашій планеті вони широко використовувалися доти, поки не з'ясувалося, що це виснажує озоновий шар. ХФВ є потужним парниковим газом, який не виробляється біологічними джерелами, Однак це дуже специфічні хімічні речовини, які можуть не зустрічатися на інших планетах, а ось NO2 є побічним продуктом будь-якого процесу згоряння.

Як вчені шукатимуть NO2 на інших планетах

Команда дослідників використала комп'ютерне моделювання, щоб передбачити, чи буде забруднення NO2 виявлятися за допомогою існуючих і планованих до використання телескопів. З'ясувалося, що NO2 в нашій атмосфері активно поглинає деякі довжини хвиль видимого світла. Це підтверджує, що позаземну цивілізацію можна виявити на відстані до 30 світлових років з приблизно 400 годинами спостережень.

Холодніші, ніж Сонце, зірки будуть виробляти сильніший і легший для виявлення сигнал NO2, оскільки вони випромінюють менше ультрафіолету.

Однак складність полягає у тому, що при виявленні NO2 вченим доведеться підтвердити, що він має саме промислове походження. Так, на Землі близько 76% викидів NO2 припадають на промислову діяльність. Щоб оцінити співвідношення газу природного та промислового походження на іншій планеті, буде потрібно запускати моделювання. При цьому є ймовірність помилкового спрацьовування моделі.

Інші складнощі для виявлення NO2

Також спостереженням можуть перешкодити хмари або аерозольні гази у атмосфері. Вони поглинають світло з такою ж довжиною хвилі, що і діоксид азоту, тому можуть імітувати його сигнатуру. Для того, щоб відрізнити присутність NO2 від інших газів і хмар, вченим потрібно буде розробити просунуті 3D-моделі.