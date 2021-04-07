Це частина запланованої серії з семи випробувань, які повинні надати цінні дані для Aerojet Rocketdyne, основного постачальника двигунів SLS, який за чинними контрактами з NASA виготовить 24 оновлених двигуни. Зараз компанія готується до налагодження виробництва оновлених версій RS-25, які будуть застосовуватися після перших чотирьох польотів SLS.

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Як саме застосовуються оновлені двигуни RS-25

Перший ступінь SLS оснащується чотирма двигунами RS-25: вони здатні створювати в сукупності 7,1 меганьютон тяги при старті і 8,9 МН – при підйомі. Двигуни RS-25 для перших чотирьох польотів SLS вже пройшли сертифікаційні випробування. По суті, вони є дещо модернізованими основними двигунами, що застосовувалися у програмі багаторазових кораблів Space Shuttle у рамках 135 місій. 16 таких двигунів старого зразка залишилися на складах і якраз вони забезпечать 4 перших місій місячної програми.

У ході нової серії випробувань оператори зосереджені на оцінці нових компонентів оновлених RS-25 і зниженні ризиків при експлуатації. Вони будуть запускати двигун в різних умовах, щоб оцінити і перевірити його можливості, а також надати дані для розширення виробництва оновлених двигунів, що випускаються з використанням передових і більш економічних технологій, у тому числі, 3D-друку, які дозволять знизити вартість виробництва на 30% . Крім того потужність агрегатів зросла на 11%.

Випробування двигунів RS-25

Перші вогневі випробування оновленого RS-25 проводилися 28 січня – тоді він теж пропрацював протягом 500 секунд (саме стільки часу потрібно для виведення SLS на орбіту). На останньому вогневому випробуванні 6 квітня оператори також встановили двигун RS-25 в підвіс, вперше після монтажу задіявши нову систему векторного керування.



Оновлений досвідчений двигун RS-25 №0528 на тестовому стенді A-1 / Фото NASA

NASA називає SLS найпотужнішою ракетою у світі. SLS полетить на Місяць у рамках програми "Артеміда", причому перший безпілотний запуск відбудеться у цьому році. Наступні місії вже плануються пілотованими. Випробування RS-25 у Космічному центрі Джона Стенніса проводяться об'єднаною командою операторів космічних служб NASA, Aerojet Rocketdyne і Syncom Space Services.