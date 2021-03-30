NASA повідомило про досягнення проєкту TESS, націленого на пошук планет за межами Сонячної системи. За весь час роботи телескоп знайшов тисячі екзопланет та зробив масу цікавих відкриттів.

Нагадаємо, що у рамках місії TESS, або Transiting Exoplanet Survey Satellite, у квітні 2018 року було запущено спеціалізований космічний телескоп. Для пошуку екзопланет він використовує метод транзитів: реєструються зміни випромінювання зірки в результаті проходженнями планети перед її диском.

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Досягнення телескопа TESS

У NASA повідомили, що обсерваторія TESS виявила понад 2200 кандидатів в екзопланети, які перебувають у відносній близькості до зірок. Багато з цих тіл – відносно невеликі об'єкти, можливо, з кам'янистою поверхнею. З певних характеристик такі планети схожі з Землею.

Зокрема, зроблено низку справді цікавих відкриттів. Наприклад, виявлено міні-Нептун Pi Mensae c, що обертається навколо світила на відстані приблизно 60 світлових років від нас.



Телескоп TESS / Фото NASA

Крім того, виявлено землеподібну екзопланету TOI-700 d в населеній зоні. Це тіло обертається навколо холодного червоного карлика TOI 700, розташованого на відстані трохи більше 100 світлових років від нас.

А гаряча супер-Земля LHS 3844 b виділяється невеликим періодом обертання: рік тут триває всього 11 годин.