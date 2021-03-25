NASA розповіла про місячний супутник CAPSTONE, який запустять у рамках програми "Артеміда"

Нещодавно приватна американська компанія Rocket Lab випробувала супутникову платформу "Фотон", яка буде застосована пізніше в цьому році у рамках однієї з невеликих, але важливих місій місячної програми "Артеміда". Водночас NASA розповіла про подальшу роботу над міні-супутником CAPSTONE, який буде доставлений до Місяця за допомогою цієї платформи.

Універсальна супутникова платформа "Фотон" створена на базі розгінного блоку легкої ракети "Електрон". Вона має власний двигун "Кюрі", системи орієнтації та зв'язку, а також сонячні панелі для вироблення енергії – замовнику достатньо лише додати своє обладнання, про все інше подбає Rocket Lab.

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Першим клієнтом на цієї системи і стане NASA зі своїм апаратом CAPSTONE формату CubeSat 12U (12 блоків розміром 10×10×10 см).

Що відомо про систему CAPSTONE

NASA повідомило, що власна новаторська рухова установка CAPSTONE зараз проходить зовнішні випробування, які повинні довести, що системи космічного апарату зможуть працювати після запуску у космос в вакуумі. Рухова установка CAPSTONE розроблена і виготовлена ​​компанією Stellar Exploration з каліфорнійського міста Сан-Луїс-Обіспо. Профінансована у рамках програми NASA Small Business Innovation Research система має площу приблизно 8 квадратних дюймів при 4 дюймах у глибину. Вісім двигунів малої тяги в цій системі використовують гідразиновн паливо для додання реактивного прискорення. Надмалі високопродуктивні двигуни CAPSTONE об'єднують перевірені технології NASA і сучасні промислові технології виготовлення.

В 2021 році CubeSat, створений в NASA в рамках експерименту CSPSTONE, на навколомісячну орбіту. Цей апарат допоможе знизити ризики для космічних кораблів майбутнього, перевіряючи динаміку унікальної гало-орбіти. Місія також продемонструє новаторські технології навігації між космічними кораблями і можливості зв'язку із Землею. Все це внесе в свою лепту в плани NASA зі створення постійної станції Gateway на орбіті Місяця у рамках програми "Артеміда".



Двигун CAPSTONE / Фото NASA

Подорож CAPSTONE на Місяць займе близько трьох місяців, починаючи з запуску на низьку навколоземну орбіту за допомогою ракети-носія "Електрон". Після цього космічний апарат "Фотон" від Rocket Lab візьме на себе управління і проведе серію маневрів з підняття орбіти, щоб відправити міні-супутник в подорож до Місяця. Після відділення від "Фотону" CAPSTONE буде використовувати енергоефективний балістичний маршрут до Місяця з використанням власного бортового двигуна і вийде на майже прямолінійну гало-орбіту поблизу Місяця і навколо неї. Він залишиться на цій орбіті і зможе надати інформацію майбутнім космічним кораблям.

Схема польоту CAPSTONE: дивіться відео