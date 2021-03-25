NASA розповіла про місячний супутник CAPSTONE, який запустять у рамках програми "Артеміда"
Нещодавно приватна американська компанія Rocket Lab випробувала супутникову платформу "Фотон", яка буде застосована пізніше в цьому році у рамках однієї з невеликих, але важливих місій місячної програми "Артеміда". Водночас NASA розповіла про подальшу роботу над міні-супутником CAPSTONE, який буде доставлений до Місяця за допомогою цієї платформи.
Джерело:NASA
Універсальна супутникова платформа "Фотон" створена на базі розгінного блоку легкої ракети "Електрон". Вона має власний двигун "Кюрі", системи орієнтації та зв'язку, а також сонячні панелі для вироблення енергії – замовнику достатньо лише додати своє обладнання, про все інше подбає Rocket Lab.
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Першим клієнтом на цієї системи і стане NASA зі своїм апаратом CAPSTONE формату CubeSat 12U (12 блоків розміром 10×10×10 см).
Що відомо про систему CAPSTONE
NASA повідомило, що власна новаторська рухова установка CAPSTONE зараз проходить зовнішні випробування, які повинні довести, що системи космічного апарату зможуть працювати після запуску у космос в вакуумі. Рухова установка CAPSTONE розроблена і виготовлена компанією Stellar Exploration з каліфорнійського міста Сан-Луїс-Обіспо. Профінансована у рамках програми NASA Small Business Innovation Research система має площу приблизно 8 квадратних дюймів при 4 дюймах у глибину. Вісім двигунів малої тяги в цій системі використовують гідразиновн паливо для додання реактивного прискорення. Надмалі високопродуктивні двигуни CAPSTONE об'єднують перевірені технології NASA і сучасні промислові технології виготовлення.
В 2021 році CubeSat, створений в NASA в рамках експерименту CSPSTONE, на навколомісячну орбіту. Цей апарат допоможе знизити ризики для космічних кораблів майбутнього, перевіряючи динаміку унікальної гало-орбіти. Місія також продемонструє новаторські технології навігації між космічними кораблями і можливості зв'язку із Землею. Все це внесе в свою лепту в плани NASA зі створення постійної станції Gateway на орбіті Місяця у рамках програми "Артеміда".
Двигун CAPSTONE / Фото NASA
Подорож CAPSTONE на Місяць займе близько трьох місяців, починаючи з запуску на низьку навколоземну орбіту за допомогою ракети-носія "Електрон". Після цього космічний апарат "Фотон" від Rocket Lab візьме на себе управління і проведе серію маневрів з підняття орбіти, щоб відправити міні-супутник в подорож до Місяця. Після відділення від "Фотону" CAPSTONE буде використовувати енергоефективний балістичний маршрут до Місяця з використанням власного бортового двигуна і вийде на майже прямолінійну гало-орбіту поблизу Місяця і навколо неї. Він залишиться на цій орбіті і зможе надати інформацію майбутнім космічним кораблям.
Схема польоту CAPSTONE: дивіться відео
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