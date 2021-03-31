NASA розпочало фінальний етап конструювання апарату для вивчення астероїда Психея

Багатий металами астероїд Психея оцінений в 10 квінтильйонів доларів стане об'єктом дослідження однойменного апарата NASA Psyche. Агентство планує здійснити його запуск в наступному році за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. Зараз розпочалися роботи з фінального складання зонда.

Основний компонент апарату Психея був доставлений в Лабораторію реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, де почався етап складання та випробування у рамках підготовки до запуску. Протягом наступного року збірка зонда завершиться, він пройде ретельні випробування, а потім відправиться на мис Канаверал до Флориди для запуску в серпні 2022 року до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

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Детальніше про апарат Psyche та про його завдання

Основна платформа, Solar Electric Propulsion (SEP), була створена командою Maxar Technologies в Пало-Альто, має розмір фургона і формує більше 80% маси всього майбутнього зонда. Серед найбільш помітних особливостей SEP можна відзначити антену з високим коефіцієнтом і діаметром 2 метри, власне раму, в якій будуть знаходитися наукові прилади, і яскраво-червоні чохли для захисту тонкого обладнання.

Мета "Психеї" – вивчити багатий металами астероїд. Вчені вважають, що астероїд Психея складається переважно із заліза й нікелю і може бути протоядром планети. Вивчення астероїда Психея (близько 226 кілометрів у діаметрі) може дати цінні уявлення про те, як формувалася Земля й інші планети. Протягом наступних 12 місяців команда проєкту буде працювати не покладаючи рук, щоб укластися в терміни.



Астероїд Психея / Фото NASA

SEP поставлена в JPL з більшістю вже інтегрованих інженерних апаратних систем. Команда Maxar створила всю конструкцію й інтегрувала обладнання, необхідне для потужної електричної системи, рухових установок, систем теплообміну, наведення та навігації. Місія "Психея" скористається ефективною електричною руховою установкою Maxar, щоб доставити зонд у дальній космос. Maxar також поставить великі подвійні пятипанельні сонячні батареї, які забезпечать енергією системи космічного апарату.

Три наукових прилади місії прибудуть в JPL протягом наступних декількох місяців. Магнітометр досліджуватиме потенційне магнітне поле астероїда. Мультиспектральний тепловізор буде захоплювати зображення його поверхні. А спектрометр буде аналізувати нейтрони і гамма-промені, що надходять з поверхні, щоб визначити елементи, з яких складається астероїд. JPL також встановить технологічний демонстраційний прилад, який буде тестувати лазерну зв'язок з високою швидкістю передачі даних – вона може бути використана майбутніми місіями NASA.



Апарат "Психея" / Фото NASA

Коли космічний корабель буде повністю зібраний, він переміститься зі складального цеху в більшу термовакуумну камеру JPL для імітації суворих умов глибокого космосу. Саме у цій камері інженери JPL почнуть складні випробування, щоб переконатися, що вся машина зможе вижити в далекому космосі, там же буде перевірена електрична рухова установка і проведені наукові вимірювання.

До весни наступного року повністю зібрана "Психея" відправиться у Космічний центр Кеннеді NASA до наміченої дати запуску в серпні 2022 року. У травні 2023 року апарат пролетить повз Марс, щоб скористатися гравітацією планети, а на початку 2026 року вийде на орбіту навколо астероїда, де проведе 21 місяць, збираючи наукові дані.

NASA про місію "Психе": дивіться відео