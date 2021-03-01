З моменту згортання програми Space Shuttle NASA провели перші подвійні випробування у яких протестували роботу другого ступеня ракети-носія Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion. Обидва компоненти призначені для місії "Артеміда-1", в рамках якої буде здійснено безпілотний обліт Місяця.

Після завершення усіх перевірок друга ступінь ICPS і капсула Orion будуть роз'єднані і знову зібрані вже в складі ракети-носія SLS.

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Випробування SLS перед місією "Артеміда-1"

На жаль, основний ступінь РН Space Launch System все ще не пройшов вогневі випробування у повному обсязі. Фінальну перевірку планували здійснити 25 лютого, але випробувачі змушені були перенести її на невизначений термін.



Другий ступінь ракети SLS (ICPS) / Фото NASA

У NASA хочуть показати, що робота над поверненням астронавтів на Місяць не зупинилася. Ще ж і надто, субпідрядники у місіях "Артеміда" – компанія Lockheed Martin, яка збирає "Оріон", і європейська Airbus Space and Defense, чиє завдання полягає у випуску сервісних модулів для "Оріон" – вже отримали контракти на виготовлення трьох додаткових космічних апаратів до трьох вже замовлених раніше. Всі вони рано чи пізно полетять до Місяця.