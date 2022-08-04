У NASA з самого початку категорично заявили, що об'єкт має земне походження. Спочатку припускали, що це, ймовірно, шматок шнура від парашута або системи посадки, яка опускає марсохід на поверхню. Однак ці версії були помилковими.

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Що це таке

У своїй заяві в понеділок NASA заявило, що невідомий об'єкт є шматком дакронової сітки.

Dacron — це поліефірне волокно, яке використовується як сітка в термоковдрах. На фото його досить важко розпізнати, оскільки через дію сторонніх "сильних сил" волокно розкрутилося й подрібнилося.



Волокна дакронової сітки на фото Perseverance / NASA

Коли марсохід Perseverance приземлився на Марс у лютому минулого року, його обладнання для входу, спуску та посадки (EDL) відлетіло та розбилося на безпечній відстані.

Удар EDL розкидав сміття по поверхні Марса, і саме звідти взялася дакронова сітка.

З огляду на те, що він розбився приблизно за 2,25 кілометра від марсохода, матеріал подолав вражаючу відстань. Ймовірно, допоміг у цьому марсіанський вітер.

Наразі NASA не вважає "космічне спагеті" великою загрозою. Ризик того, що подрібнений матеріал заплутається у колесах марсохода Perseverance визнали низьким. Хоча в агентстві визнають, що подібне сміття може "бути потенційним джерелом забруднення для пробірок зі зразками".