У NASA обрали дату фінальних вогневих випробувань першого ступеня ракети-носія Space Launch System (SLS) намічені на 17 січня. Якщо системи відпрацюють нормально, ракета відправиться для спорядження у безпілотний політ до Місяця з апаратом Orion.

Ця місія запланована на кінець 2021 року, що стане першим рішучим кроком для повторної висадки людини на Місяць, повідомляє 24 канал.

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Випробування SLS

У минулому році тестові перевірки SLS в рамках "зеленого прогону" проходили дуже і дуже нерівно, що зривало терміни випробувань і, в кінцевому підсумку, загрожувало зривом термінів місії "Артеміда" для польоту людини на Місяць. Фінальний восьмий тест "зеленого прогону" у вигляді вогневого випробування всіх чотирьох двигунів першого ступеня SLS повинен був відбутися ще минулої осені або, але його довелося відкласти для усунення низки проблем з системами ракети.



Випробувальний стенд NASA в центрі ім. Джона Стенніса

Попередній сьомий тест – так звана "мокра генеральна репетиція", коли баки ракети повністю заповнюються кріогенним паливом, теж не завершився на 100% успішно. Заправку довелося перервати незадовго до закінчення тесту й усувати несправність. Тепер, якщо вірити джерелам, системи повинні працювати штатно.

У ході вогневих випробувань в другій половині січня двигуни SLS працюватимуть практично на повну силу до восьми хвилин, що еквівалентно висновку на орбіту корисного навантаження у вигляді другого ступеня і космічного апарату Orion. Другу сходинку, до речі, скоро почне будувати компанія Boeing, але це вже інша історія.