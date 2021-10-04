У NASA протестували двигуни для польоту до Місяця

Нові польоти людини до Місяця наближаються. В рамках програми "Артеміда" планується побудувати космічну станцію на орбіті біля супутника та базу на його поверхні. Ракета Space Launch System матиме багато роботи. Та спочатку потрібно впевнитися, що всі її компоненти працюватимуть добре. Наприклад, двигуни RS-25.

Рідиннопаливні ракетні двигуни RS-25 раніше використовувалися як маршеві двигуни космічного шаттла. Вони використовують рідкий водень як пальне та рідкий кисень як окислювач. RS-25 гарно себе зарекомендували, тому їх обрали для використання й на ракеті Space Launch System, де на першому ступені буде встановлено чотири таких двигуни. 30 вересня RS-25 протестували у Космічному центрі Стенніса. Випробування завершилися успішно.

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Тестування двигуна RS-25: дивіться відео

Підготовка до повернення на Місяць

Двигун RS-25 № 0528 був встановлений на дослідницькому стенді №1 у Центрі Стенніса.

Всього було проведено 7 випробувань. Як і попереднього разу, робота двигуна тривала понад 8 хвилин – 500 секунд. Такий час двигун має працювати й під час реального запуску.

Протестовані компоненти включали надрукований на 3D-принтері гідроакумулятор для гасіння коливань, які можуть викликати нестабільність польоту, та основну камеру згоряння, виготовлену з використанням технології з'єднання гарячого ізостатичного тиску.

Отримані результати допоможуть NASA краще оцінити усі можливі змінні під час реального польоту.

Символічно, що маршеві двигуни RS-25 для польоту до Місяця розробляє компанія Aerojet Rocketdyne, адже само вона розробила й маршовий двигун F-1 першого ступеня ракети "Сатурн-5" для місій "Аполлон". Щоправда, тоді компанія мала назву Rocketdyn.