Рідиннопаливні ракетні двигуни RS-25 раніше використовувалися як маршеві двигуни космічного шаттла. Вони використовують рідкий водень як пальне та рідкий кисень як окислювач. RS-25 гарно себе зарекомендували, тому їх обрали для використання й на ракеті Space Launch System, де на першому ступені буде встановлено чотири таких двигуни. 30 вересня RS-25 протестували у Космічному центрі Стенніса. Випробування завершилися успішно.

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Тестування двигуна RS-25: дивіться відео

Підготовка до повернення на Місяць

Двигун RS-25 № 0528 був встановлений на дослідницькому стенді №1 у Центрі Стенніса.

Всього було проведено 7 випробувань. Як і попереднього разу, робота двигуна тривала понад 8 хвилин – 500 секунд. Такий час двигун має працювати й під час реального запуску.

Протестовані компоненти включали надрукований на 3D-принтері гідроакумулятор для гасіння коливань, які можуть викликати нестабільність польоту, та основну камеру згоряння, виготовлену з використанням технології з'єднання гарячого ізостатичного тиску.

Отримані результати допоможуть NASA краще оцінити усі можливі змінні під час реального польоту.

Символічно, що маршеві двигуни RS-25 для польоту до Місяця розробляє компанія Aerojet Rocketdyne, адже само вона розробила й маршовий двигун F-1 першого ступеня ракети "Сатурн-5" для місій "Аполлон". Щоправда, тоді компанія мала назву Rocketdyn.