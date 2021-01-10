У NASA повідомили про розширення наукових програм двох важливих місій з вивчення планет Сонячної системи. Мовиться про проєкти Juno і InSight з дослідження Юпітера й Марса відповідно.

Апарат Juno був запущений ще у серпні 2011 року, а до газового гіганта він дістався в липні 2016 року. Експлуатувати апарат планувалося до липня 2021 року, однак в NASA вирішили продовжити місію.

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Нові терміни місій та завдання

Тепер наукова програма Juno триватиме до вересня 2025 року або до виходу зонда з ладу – в залежності від того, яка з подій настане раніше. Причому автоматичній станції належить займатися вивченням не тільки самого Юпітера, а і його найбільших супутників – Іо, Європи та Ганімеда. Передбачається, що Juno зможе зробити прольоти повз ці супутники, зібравши найважливішу наукову інформацію.



Тривалість місії апарата Juno продовжили до 2025 року

Що стосується проєкту InSight, то ця посадкова станція вирушила до Марса у травні 2018 року і добралася до своєї мети у листопаді того ж року. Важливо відзначити, що InSight – це стаціонарний апарат, не здатний переміщатися поверхнею Червоної планети.



InSight вивчатиме поверхню Марса протягом щонайменше двох років

Відповідно до нових планів, місія InSight продовжена на два роки – до грудня 2022. Апарат призначений для вивчення внутрішньої структури й процесів, що протікають у товщі марсіанського грунту. Комплекс наукового обладнання включає сейсмометр і зонд для вимірювання теплового потоку під поверхнею планети.