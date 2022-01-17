Нещодавно, у 2021 році, NASA сформувала новий, 23-й загін, кандидатів у астронавти: шість чоловіків та чотири жінки. Попередня, 22-га Група, була сформована у 2017 році, а 21-а – у 2013 році. Очевидно, що у NASA не проводять щорічні набори, тому кількість астронавтів лишається не просто невеликою, а навіть зменшується з роками.

Читайте на сайті Робот Jet Bot AI+ чи бездротовий вертикальний Jet – як вибрати пилосос Samsung



Майбутні астронавти NASA з 23-ї групи / Фото NASA

Нестача астронавтів

У Агентстві почали перейматися тим, що загальна кількість астронавтів дуже низька й скоро буквально виникне дефіцит спеціалістів. Річ у тому, що станом на січень 2022 року NASA має 44 астронавти. Для порівняння, у 2000 році їх було 150 – це був найбільший показник кількості активних астронавтів Агентства.

Також слід вважати, що сьогодні NASA відправляє людей лише на Міжнародну космічну станцію. Проте скоро це зміниться, адже розпочнеться активна фаза програми "Артеміда".

У межах програми люди повинні будуть перебувати на борту місячної космічної станції Lunar Gateway.

Також паралельно будуть відбуватися висадки на поверхню Місяця.

Ще пізніше планується побудувати базу на поверхні нашого супутника й там також буде розташовуватися екіпаж.

Окрім програми "Артеміда", астронавти NASA також мають працювати на навколоземній орбіті й продовжувати відвідувати МКС та інші космічні станції, які можуть бути побудовані.

Очевидно, що сьогоднішніх 44-х астронавтів замало для реалізації усіх цих планів. Звісно, через два роки закінчить навчання 23-й Загін й "корпус" поповниться 10 новачками. Проте слід пам'ятати, що інші астронавти можуть, наприклад, звільнитися чи вибути за медичними причинами. Тому цілком ймовірно, що у NASA можуть провести новий набір, щоб підтримувати потрібну для реалізації усіх програм кількість астронавтів та мати "запас міцності".