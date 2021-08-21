NASA призупинило контракт SpaceX через судовий позов Blue Origin

Державна американська агенція NASA прийняло рішення призупинити роботи SpaceX над місячним посадковим модулем, що проводяться відповідно до контракту на 2,9 мільярда доларів. Він був укладений з компанією Ілона Маска і можливість його виконання опинилася під питанням після того, як його конкурент і власник компанії Blue Origin Джефф Безос подав позов до суду на NASA.

Нагадаємо, що незадовго після того, як Рахункова палата уряду США відхилила протест Blue Origin та підтримала рішення NASA, компанія Джеффа Безоса подала позов до суду на NASA.

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Суть претензій Blue Origin

У позовній заяві, поданій до Суду з федеральних претензій США Blue Origin повідомляє, що "намагається усунути недоліки в процесі закупівель проєкту Human Landing System, що реалізується NASA".

Заснована творцем Amazon Джеффом Безосом компанія, заявила, що як і раніше переконана в існуванні "фундаментальних проблем" з рішенням NASA і в тому, що рахункова палата не здатна вирішити спір через "обмежену юрисдикцію".

Суддя виніс рішення про проведення слухань 14 жовтня, а NASA заявило, що припиняє роботи SpaceX до 1 листопада поточного року. За даними агентства, в обмін на рішення про тимчасове призупинення робіт усі сторони домовилися про прискорене судочинство – процес повинен завершитися 1 листопада. Представники NASA працюють з Міністерством юстиції для розгляду деталей процесу і розраховують на своєчасне вирішення питання.

Реакція SpaceX

Якщо раніше компанія SpaceX не реагувала на випади з боку конкурента, за виключенням віджартовування Маскау твітері, то цього разу SpaceX втрутилася у процес, щоб "переконатися, що суд має повну і точну картину фактів і обставин, що стосуються протесту, включаючи істотну шкоду, яка буде завдана SpaceX, якщо суд надасть допомогу Blue Origin".

Коротко про проєкт Human Landing System

В рамках проєкту NASA розглядала пропозиції розробників, готових створити корабель для висадки на Місяці у рамках програми Artemis – вперше з 1972 року. За даними NASA, програма не тільки дозволить США "зберегти глобальне лідерство" в освоєнні космосу, а й забезпечить наукові дослідження, а також створення робочих місць з високою оплатою праці і тестову площадку для підготовки відправки астронавтів на Марс.

У квітні NASA уклала контракт зі SpaceX на будівництво відповідного космічного апарату вже в 2024 році.