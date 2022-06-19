NASA призначило двох астронавтів для тестового польоту на кораблі Starliner

NASA нарешті визначилося з тим, хто полетить в рамках тестової пілотованої місії на кораблі Starliner від Boeing. Астронавти Баррі "Бутч" Уілмор та Суні Вільямс візьмуть участь у випробувальному польоті екіпажу (CFT), першої пілотованої місії Starliner на Міжнародну космічну станцію.

Нагадаємо, що другий тестовий політ OFT-2 корабля Starliner без екіпажу діствся МКС і успішно приземлилася 25 травня. Успіх цієї місії і проклав шлях для пілотованого польоту, хоча NASA і Boeing досі продовжують аналізувати дані OFT-2, щоб визначити причини кількох позаштатних ситуацій, які трапилися в ході польоту.

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Аналізи даних, ймовірно, триватимуть щонайменше місяць. NASA має намір завершити оцінку та скласти графік запуску чергової місії наприкінці липня, мовиться у заяві представників агентства.

Детальніше про пілотований політ Starliner

В ході польоту астронавт Баррі Уілмор командуватиме місією, Суні Вільямс буде пілотом, а інший астронавт NASA Майк Фінке тренуватиметься як резервний пілот.

Випробувальний пілотований політ стартуватиме на ракеті Atlas V United Launch Alliance зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, як це було й минулого разу в рамках OFT-2. Очікується, що місії триватиме близько двох тижнів, хоча ці та інші параметри місії не встановлені наперед; NASA може продовжити тривалість місії до шести місяців, якщо це необхідно, а також може додати в політ третього астронавта. Про все це зазначено в заяві агентства.

Що буде далі

Якщо пілотована місія піде добре, NASA перейде до сертифікації Starliner для польотів з екіпажем на космічну станцію і назад. У заяві космічного відомства зазначається, що астронавт агентства Жанетт Еппс вже готується до польотів у рамках першої з цих місій, яка називається Starliner-1. Але вона також тренується на капсулі SpaceX Dragon на випадок, якщо обставини вимагатимуть, щоб вона натомість полетіла на цьому транспортному засобі.

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Нагадаємо, що NASA підписало контракти на польоти астронавтів з Boeing та SpaceX у 2014 році. Місія SpaceX повністю працює і станом на сьогодні вже запустила п'ять місій на Crew Dragon до МКС. Натомість Boeing зіткнулася з низкою проблема під час першого тестового польоту Starliner. Не поменшало їх і згодом. Лише 19 травня вдалося здійснити успішний тестовий політ до МКС.