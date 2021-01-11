У NASA показали кілька концепцій місій малих супутників завданням яких буде вивчення еволюції галактик, дослідження екзопланет і пошук гамма-променів від злиття нейтронних зірок.

Концепції сателітів розроблені у рамках нової програми NASA Pioneers. Всього їх чотири – Aspera, Pandora, StarBurst і PUEO.

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Що відомо про супутники

Aspera – малий супутник, який буде вивчати еволюцію галактик. Він буде досліджувати гарячий газ у міжгалактичному середовищі в ультрафіолетовому спектрі. Як відзначають в NASA, міжгалактичне середовище – головний компонент Всесвіту, що погано піддається вимірам; Aspera заповнить цю прогалину.

Pandora вивчатиме 20 зірок і їх 39 екзопланет у видимому та інфрачервоному світлі. Мета цього проєкту – зрозуміти, як зміни зоряного світла впливають на екзопланети. Надалі це допоможе у пошуках придатних для життя планет за межами Сонячної системи.

StarBurst займеться пошуком гамма-променів від злиття нейтронних зірок. У процесі таких злиттів утворюється більшість важких металів, таких як золото й платина. Злиття зірок реєструються у тому числі обсерваторіями на Землі, проте StarBurst зможе знаходити їх частіше – до 10 на рік.

PUEO запустять на повітряній кулі з Антарктиди. Він шукатиме сигнали від нейтрино надвисоких енергій. Ці частинки, пояснюють в NASA, містять ключі до розгадки таких астрофізичних процесів, як поява чорних дір і злиття нейтронних зірок.

Початок досліджень

Наразі всі ці проєкти існують лише у вигляді концепцій, і немає гарантії, що вони будуть реалізовані. Програма Pioneers створена для того, щоб допомогти молодим дослідникам проводити експерименти доти, поки вартість місії не перевищує 20 мільйонів доларів.

Як пояснюють в NASA, низька ціна частково забезпечується процвітаючою індустрією малих супутників, що дозволяє дослідникам купувати готові космічні апарати. Крім того, дослідники можуть використовувати телескопи, розроблені іншими державними установами, а не починати з нуля.

Сама програма є експериментальною для агентства. NASA ще ніколи не розробляла місій за такими низькими цінами і з такими жорсткими обмеженнями. Деякі з концепцій при подальшому вивченні можуть зажадати більшого бюджету, а це означає, що в кінцевому підсумку вони не будуть схвалені для польоту за програмою.