Команда ракети Space Launch System проаналізувала дані вогневих випробувань, які пройшли 16 січня у Космічному центрі Стенніса. Результати перевірки показали, що обладнання ракети перебуває у відмінному стані. Повторні випробування, можливо, відбудуться у лютому.

Яка причина зупинки роботи двигунів SLS

Короткий аналіз випробувань NASA опублікували на власному сайті. В агентстві зазначають, що команда SLS визначила, що зупинка двигунів на 67 секунді після запуску була викликана "навмисно консервативними" параметрами, встановленими для забезпечення безпеки основного ступеня.

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Випробування було автоматично зупинено через вихід гідравлічного тиску в механізмі управління вектором тяги, який використовується для стабілізації двигунів, за допустимі межі. На 64-й секунді випробування ракета почала виконувати запрограмовану послідовність дій зі стабілізації двигунів, як якщо б вона перебувала в польоті, пояснюють в агентстві.

Незабаром після цього тиск впав нижче допустимої межі. За заявою агентства, ця межа тиску була більш суворою, ніж необхідно при цьому запуску, і була встановленою для захисту від можливих пошкоджень на випробувальному стенді.

Що трапилося з четвертим двигуном SLS

Відмова основного компонента у четвертому двигуні – це друга проблема, яка, схоже, також виявилася незначною. У NASA пояснюють, що відмовив резервний датчик двигуна. Це означає, що заміна двигуна, швидше за все, не буде потрібно.

Нарешті, "спалах", який спостерігали при проведенні випробувань, теж не стурбував команду SLS. Візуальний огляд термозахисних чохлів двигунів показав невелике обгорання, але це, як вказують в агентстві, очікувано. Немає ніяких ознак пожежі, витоку або іншої проблеми.

Коли NASA проведе наступні випробування SLS

В опублікованому аналізі NASA не обговорюється точна дата проведення повторних випробувань. У агентстві сподівалися, що 16 січня двигуни пропрацюють не менше 250 секунд, що дозволило б отримати повний набір даних про продуктивність основного ступеня. Незважаючи на те, що випробування завершилися через чверть запланованого часу, NASA заявляє, що з 23 цілей тестування 15 були виконані зі 100% даних. Інженери зараз вивчають інформацію більш докладно.

Що буде з місією "Артеміда 1"

Поки важко оцінити, що це означає для запуску місії "Артеміда 1". До цієї затримки в графіку залишалося не так багато часу: запуск, запланований до кінця року, припускав точне проходження випробувань за розкладом. Тепер, судячи з усього, NASA втратить ще як мінімум місяць.