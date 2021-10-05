Видання отримало документи згідно із законом "Про свободу інформації". З них випливає, що юристи NASA звинувачують Blue Origin у "спекуляціях" в надії на можливий перегляд умов конкурсу, в результаті якого компанія Безоса Blue Origin програла виконання робіт за проєктом створення місячного посадкового модуля компанії SpaceX Маска. Юристи агентства повідомляють, що ставка Blue Origin "вже програла", а тепер програти можуть і США.

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Blue Origin ставить свої інтереси вище інтересів NASA, Сполучених Штатів і кожної людини, яка мріє про нові дослідження за межами нашого світу – дослідженнях Місяця. Можливо, що через Blue Origin США не досягнуть мети по поверненню на Місяць,

– наголошується в документах.

Численні позови Blue Origin, що заперечують перемогу SpaceX на відкритому аукціоні, призведуть до зриву початку місії Artemis, відзначається у документах NASA. Спочатку вона була запланована на 2024 рік.

Однак у разі перемоги Безоса в судах результати конкурсу і перемога SpaceX можуть бути анульовані і тоді NASA доведеться проводити тендер повторно, що відкине проєкт Artemis далеко назад.

У чому суть позову Blue Origin

Напередодні Blue Origin подала позов, оскаржуючи законність укладення контракту NASA зі SpaceX. Юристи Безоса відзначають у позові, що американське космічне агентство проігнорувало вимогу для конкурсантів включити в заявку "аналіз готовності до польоту". А більш ранній позов вже майже на 100 днів загальмував роботу інженерів SpaceX над посадковим модулем.

Передісторія цього скандалу проста:

NASA оголосило відкритий конкурс на створення місячного посадкового модуля – по суті, системи висадки астронавтів на Місяць. Переможець визначався за ціною – хто запропонує систему дешевше, той і виграє.

SpaceX заявила, що реалізує проєкт за 2,9 мільярда доларів, а із заявки Blue Origin випливало, що компанія готова виконати завдання за 5.99 мільярда, тобто в 2 рази дорожче.

NASA природно вибрала переможцем SpaceX, після чого Безос направив всі свої ресурси на те, щоб домогтися анулювання результатів конкурсу.

Через лобістів він вже зміг отримати резолюцію конгресу, яка зобов'язала NASA вибрати субпідрядника за результатами проведеного конкурсу.

Крім маніпуляцій в конгресі, Безос завалив протестами Рахункову палату США і суди. Він заявляє, що його компанія може знизити вартість виконання проєкту посадкового модуля до 3,9 мільярда доларів (що все одно на 1 мільярд дорожче, ніж пропозиція SpaceX), а також, що у SpaceX немає ніяких напрацювань в області практичного здійснення посадок на Місяць, у той час як у партнерів Blue Origin (в їх числі дві найстаріших компанії космічної індустрії США) такий досвід є. Власне, на цьому будується вся компанія Безоса зі зриву перемоги SpaceX.

Угода NASA та SpaceX під загрозою

Контракт між NASA і SpaceX на створення системи місячної висадки був укладений в квітні 2021 року, але компанія Ілона Маска не може толком почати роботи, так як судові позови і скарги Безоса в усі можливі інстанції гальмують виділення фінансування. Постійне суперництво Безоса з Маском не дозволяє першому прийняти факт поразки.