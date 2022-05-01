Після повного огляду було підтверджено, що обсерваторія здатна робити чіткі, добре сфокусовані зображення за допомогою кожного із чотирьох потужних бортових наукових інструментів.

Не пропустіть Телескоп "Джеймс Вебб" остиг до робочих температур і готується робити перші знімки

Після завершення сьомого та останнього етапу налаштування телескопа команда провела низку ключових нарад щодо прийняття рішень та одностайно погодилася, що телескоп готовий перейти до наступної та останньої серії приготувань.

Після вивчення знімків, підтверджено, всі чотири найпотужніші наукові інструменти обсерваторії здатні отримувати чіткі, добре сфокусовані знімки,

– заявили в космічному відомстві.

Останній етап підготовки відомий як введення в експлуатацію наукових інструментів. Цей процес триватиме близько двох місяців, перш ніж влітку розпочнуться наукові роботи.

Інструменти в прекрасному стані

У NASA зауважили, що оптичні характеристики телескопа, як і раніше, кращі за найоптимістичніші прогнози команди інженерів. Дзеркала Вебба тепер спрямовують повністю сфокусоване світло, зібране з космосу, у кожен інструмент, і кожен інструмент успішно захоплює зображення з доставленим до них світлом.

Якість зображення, що передається на всі інструменти, "обмежене дифракцією", що означає, що чіткість деталей, які можна побачити, настільки хороша, наскільки це фізично можливо, враховуючи розмір телескопа. З цього моменту єдині зміни у дзеркалах будуть дуже невеликими, періодичними регулюваннями сегментів головного дзеркала.