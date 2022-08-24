NASA оголосило дату зіткнення зонда DART із астероїдом: коли це буде і для чого

24 серпня 2022 , 18:31
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Джерело:

NASA

Американський зонд DART уже наступного місяця зіткнеться з астероїдом під назвою Діморф. Це не випадковість, а навмисний план NASA. Розповідаємо, у чому полягає суть цього експерименту й коли він відбудеться.

Згідно з заявою американського космічного відомства, DART зіткнеться з астероїдом 26 вересня о 19:14 за часом східного узбережжя США. Сам зонд запустили у листопаді минулого року з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX.

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Для чого це все потрібно

Цей тест продемонструє, чи може космічний апарат в автономному режимі націлитися на астероїд і зіткнутися з ним, щоб змінити напрям його руху настільки, щоб це можна було відстежити за допомогою наземних телескопів. Кінцевою метою всього проєкту є можливість запобігати можливим зіткненням космічних об'єктів із Землею.

Наразі науковці лише збирають дані. Вони наголошують, що Діморф не становить небезпеки для Землі. Він є одним із парних астероїдів, а другий називається Дідім. Обоє обертаються навколо Сонця.

У результаті удару апарата орбіта Діморфа, який обертається навколо більшого Дідіма завдовжки 760 метрів, повинна буде відхилитися "на долю відсотка". Вчені розраховують, що цього буде достатньо, щоб вони змогли зафіксувати відхилення

Автор: Олександр Гайдамашко