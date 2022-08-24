Згідно з заявою американського космічного відомства, DART зіткнеться з астероїдом 26 вересня о 19:14 за часом східного узбережжя США. Сам зонд запустили у листопаді минулого року з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX.

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Для чого це все потрібно

Цей тест продемонструє, чи може космічний апарат в автономному режимі націлитися на астероїд і зіткнутися з ним, щоб змінити напрям його руху настільки, щоб це можна було відстежити за допомогою наземних телескопів. Кінцевою метою всього проєкту є можливість запобігати можливим зіткненням космічних об'єктів із Землею.

Наразі науковці лише збирають дані. Вони наголошують, що Діморф не становить небезпеки для Землі. Він є одним із парних астероїдів, а другий називається Дідім. Обоє обертаються навколо Сонця.

У результаті удару апарата орбіта Діморфа, який обертається навколо більшого Дідіма завдовжки 760 метрів, повинна буде відхилитися "на долю відсотка". Вчені розраховують, що цього буде достатньо, щоб вони змогли зафіксувати відхилення