Затемнення повністю або частково можна було спостерігати також у деяких регіонах Південної частини Африки, зокрема на півдні Південної Африки та Намібії, на півдні Південної Америки та у південних акваторіях Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.

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Як виглядало затемнення

Повний відеозапис затемнення можна подивитися на YouTube-каналі NASA. Ролик, наданий учасниками антарктичної експедиції Тео Борисом і Крістіаном Локвудом, триває 1 годину 46 хвилин.

Сонячне затемнення у 2021 році: відео

Все почалося о 6:30 UTC.

Повне затемнення можна побачити з 1:07:00 хвилини відео.

Також рідкісне явище зафіксували з борту МКС. Американська астронавтка Кейла Баррон з Міжнародної космічної станції сфотографувала, як у цей момент виглядала Земля.



Сонячне затемнення у 2021 році з борту МКС / Фото Кейла Баррон



Сонячне затемнення у 2021 році з борту МКС / Фото Кейла Баррон

Щоб зробити ці фото, екіпаж 66-ї експедиції втиснувся в модуль МКС "Купол"

Ми побачили, як місяць відкидає на поверхню Землі довгасту тінь. Це було неймовірне видовище,

– каже Кейла Беррон.

Сонячне затемнення можна побачити, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, закриваючи собою зірку. У рік на Землі може спостерігатися не більше п'яти сонячних затемнень.