NASA планує запустити цю ракету в перший політ вже у 2021 році. В ході місії, названої "Артеміда-1", SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон". Однак поки що без астронавтів на борту. NASA хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі і тільки потім, в 2023 році, відправити на ній людей.

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Що відомо про найбільшу ракету у світі

Надважка ракета SLS складається з гігантського, висотою з двадцятиповерховий будинок, основного ступеня з баками для пального і чотирма потужними двигунами, а також двох твердопаливних прискорювачів висотою 54 метри кожний. Саме на останні буде покладено завдання з розгону носія після старту у перші дві хвилини його польоту.



Двигуни основного ступеня ракети SLS / Фото NASA

У п'ятницю та суботу працівники Космічного центру Кеннеді спочатку підняли краном основний ступінь, перевели його з горизонтального у вертикальне положення, а потім опустили між двома прискорювачами, які вже стояли у мобільному пусковому комплексі, та з'єднали їх.



Перенесення ступеня SLS / Фото NASA

Вся ця конструкція поки стоїть в гігантському складальному цеху. Мобільний пусковий комплекс дозволяє провести фінальні тести ракети, її обслуговування, а також перевезти її на стартовий майданчик.



Основний ступінь ракети SLS з прискорювачами / Фото NASA

Інженери почали збірку твердопаливних прискорювачів ще в минулому листопаді. Основний же ступінь увесь цей час проходив випробування на стенді у штаті Міссісіпі.

У березні були успішно проведені вогневі випробування двигуна основного ступеня, які тривали близько восьми хвилин – саме стільки часу знадобиться SLS, щоб вибратися з земної атмосфери. Потім основний ступінь привезли на баржі у Космічний центр Кеннеді.

Першою пілотованою місією до Місяця з моменту запуску "Аполлона-17" у 1972 році стане "Артеміда-3". Контракт на створення спускового апарату, який сяде на поверхню супутника Землі, NASA нещодавно підписало з компанією SpaceX Ілона Маска. В його основі буде використовуватися корабель Starship, розробка якого триває.