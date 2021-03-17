Вражаюче фото Hubble планетарної туманності у сузір'ї Лебедя

NASA опублікувало нове зображення, передане на Землю з борту орбітального телескопа Hubble Space Telescope. На фото зображена планетарна туманність Abell 78 у сузір'ї Лебедя, розташована на відстані приблизно 5000 світлових років від нас. Об'єкт має досить химерну форму.

Планетарні туманності не мають ніякого відношення до планет. Такі структури формуються при скиданні зовнішніх шарів червоних гігантів і надгігантів з масою 0,8-8 сонячних на завершальній стадії їх еволюції. В результаті, утворюється білий карлик.

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Цікава особливість планетарної туманності на фото

Abell 78, як вважають дослідники, незвичайна тим, що до її формування причетна так звана заново народжена зірка (born again star). Термоядерна активність на поверхні світила призводить до викидів речовини з великою швидкістю. Наслідком цих процесів є зміна структури планетарної туманності.



Планетарна туманність Abell 78 / Фото Hubble

Варто зазначити, що на зображенні вище об'єднані дані з камери Wide Field Camera 3 на борту Hubble і системи наземних телескопів Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System).