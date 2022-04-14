NASA показала апарат Psyche, який відправиться до найдорожчого астероїда

14 квітня 2022 , 20:08
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Джерело:

NASA

Космічне агентство США показало ЗМІ апарат Psyche (Психея), який уже у серпні буде запущений до однойменного астероїду. Демонстрація проводилась у чистій кімнаті Лабораторії реактивного руху (Jet Propulsion Laboratory; JPL) NASA.

Зараз проєкт перебуває на завершальній стадії. Влітку його відправлять до космічного центру Кеннеді у Флориді. Якщо все піде за планом – Psyche буде запущено у серпні.

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Як проходитиме політ Psyche

  • Після старту апарат відправиться до Марса.
  • У травні 2023 року він здійснить гравітаційний маневр біля Червоної планети.
  • Кінцевої мети апарат досягне на початку 2026 року. 
  • Космічний зонд вийде на орбіту навколо астероїда Психея, де пробуде майже два роки.

Детальніше про місію Psyche: дивіться відео

Чим астероїд Психея такий цікавий

Психея – унікальний об'єкт Сонячної системи, який часто називають найдорожчим астероїдом. Усе через те, що він здебільшого складається із заліза й нікелю. Розміри космічної каменюки далеко не рекордні для Сонячної системи (діаметр близько 250 км). Водночас астероїд є одним із найважчих серед відомих – на Психею припадає майже 1% маси усіх об'єктів у поясі астероїдів.

Цікавий факт! Маса астероїда становить близько 2,27х1019 кілограмів. Враховуючи склад об'єкта, його умовна ціна, за деякими оцінками, може становити близько 700 квінтильйонів доларів.

Дослідники припускають, що Психея є ядром, або частиною ядра ​​більшого тіла, яке сформувалося на ранніх етапах Сонячної системи, але було зруйноване в результаті зіткнення з іншим тілом.

Автор: Михайло Года