Зараз проєкт перебуває на завершальній стадії. Влітку його відправлять до космічного центру Кеннеді у Флориді. Якщо все піде за планом – Psyche буде запущено у серпні.
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Як проходитиме політ Psyche
- Після старту апарат відправиться до Марса.
- У травні 2023 року він здійснить гравітаційний маневр біля Червоної планети.
- Кінцевої мети апарат досягне на початку 2026 року.
- Космічний зонд вийде на орбіту навколо астероїда Психея, де пробуде майже два роки.
Детальніше про місію Psyche: дивіться відео
Чим астероїд Психея такий цікавий
Психея – унікальний об'єкт Сонячної системи, який часто називають найдорожчим астероїдом. Усе через те, що він здебільшого складається із заліза й нікелю. Розміри космічної каменюки далеко не рекордні для Сонячної системи (діаметр близько 250 км). Водночас астероїд є одним із найважчих серед відомих – на Психею припадає майже 1% маси усіх об'єктів у поясі астероїдів.
Дослідники припускають, що Психея є ядром, або частиною ядра більшого тіла, яке сформувалося на ранніх етапах Сонячної системи, але було зруйноване в результаті зіткнення з іншим тілом.