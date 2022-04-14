Зараз проєкт перебуває на завершальній стадії. Влітку його відправлять до космічного центру Кеннеді у Флориді. Якщо все піде за планом – Psyche буде запущено у серпні.

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Як проходитиме політ Psyche

Після старту апарат відправиться до Марса.

У травні 2023 року він здійснить гравітаційний маневр біля Червоної планети.

Кінцевої мети апарат досягне на початку 2026 року.

Космічний зонд вийде на орбіту навколо астероїда Психея, де пробуде майже два роки.

Детальніше про місію Psyche: дивіться відео

Чим астероїд Психея такий цікавий

Психея – унікальний об'єкт Сонячної системи, який часто називають найдорожчим астероїдом. Усе через те, що він здебільшого складається із заліза й нікелю. Розміри космічної каменюки далеко не рекордні для Сонячної системи (діаметр близько 250 км). Водночас астероїд є одним із найважчих серед відомих – на Психею припадає майже 1% маси усіх об'єктів у поясі астероїдів.

Цікавий факт! Маса астероїда становить близько 2,27х1019 кілограмів. Враховуючи склад об'єкта, його умовна ціна, за деякими оцінками, може становити близько 700 квінтильйонів доларів.

Дослідники припускають, що Психея є ядром, або частиною ядра ​​більшого тіла, яке сформувалося на ранніх етапах Сонячної системи, але було зруйноване в результаті зіткнення з іншим тілом.