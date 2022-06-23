На жаль обидва апарати скоро зіткнуться з серйозною проблемою – нестачею енергії. NASA мусить вимкнути частину обладнання, щоб ще трохи продовжити строк їхньої служби. Однак і цього надовго не стане: згодом "Вояджери" продовжать свій шлях у повній тиші й самоті.

Цікаво "Вояджер-1" надіслав дивні дані з міжзоряного простору: інженери зайнялися розгадкою таємниці

Місію виконано

Відключення деяких систем дозволить зменшити загальне енергоспоживання й протримати зв'язок з апаратами на п'ять років довше.

Місію планувалося продовжити до 2025 року, але зараз дослідники сподіваються дотягнути до 2030.

Цікаво, що на етапі запуску обом давали не більше чотирьох років.

Зонди живляться від радіоактивного плутонію, завдяки якому крихітні бортові комп'ютери – примітивні, у порівнянні з сучасними машинами – працюють десятиліттями, адже не потребують великої кількості енергії. Всі дані відправляються на Землю за допомогою пристрою, що споживає приблизно стільки ж енергії, скільки лампочка холодильника.

Кількість енергії в системі знижується приблизно на 4 вати на рік, що вимагає скорочення енергоспоживання.

Якщо все піде дуже добре, можливо, ми зможемо продовжити місії до 2030 року. Але це точно гранична точка,

– сказала Лінда Спілкер, планетолог з Лабораторії реактивного руху НАСА.

Основна мета зондів полягала в тому, щоб пролетіти повз Юпітер і Сатурн. Цю місію вони виконали вже давно, а потім продовжили летіти далі, відправляючи зображення Сонячної системи й досліджуючи навколишній простір. З часом обидва апарати перетнули межу Сонячної системи, вийшовши у міжзоряний простір. Зонди тепер знаходяться на відстані 19,3 мільярда та 23,3 мільярда кілометрів від Землі.

Після 2030 року "Вояджери", швидше за все, втратять здатність зв'язуватись із Землею. Але це не означає, що їх місія буде завершена. На обох апаратах є "золота платівка", яка містить інформацію про Землю: 115 зображень, привітання на 55 різних мовах, звуки Землі, включаючи вітер, дощ і серцебиття людини, і 90 хвилин музики. Пройде ще близько 20 000 років, перш ніж зонди з інформацією про людське життя пролетять біля найближчої зірки Проксима Центавра.