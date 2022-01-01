Програма, яку спонсорували з NASA, залучила 23 теологів. Як пише джерело, відбувалось це ще у 2016 та 2017 роках у центрі богословських досліджень при Прінстонському університеті.

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Для чого NASA священники

Проєкт називався The Societal Implications of Astrobiology.

Метою було вивчення того, як кожна з основних світових релігій відреагує на ймовірне виявлення інопланетян.

Протягом року богослови вивчали передбачувані особливості зустрічі з неземним життям і намагалися змоделювати реакцію віруючих людей на неї.

Одна з наукових робіт, що стали результатом цього дослідження, була присвячена зв'язку між астробіологією і християнським богослов'ям.

Преподобний доктор Ендрю Девісон з Кембриджського університету, який і є автором цієї роботи, заявив, що, якщо інопланетян коли-небудь виявлять, велика кількість людей буде шукати відповіді на нові питання саме у своїх релігіях.

На жаль, поки особливих подробиць про проєкт немає, але вже у 2022 році повинна вийти книга Девідсона, де він розповість в тому числі про свою роботу.

Основне питання про реакцію віруючих людей на інопланетне життя полягало у дослідженні багатьох дрібніших, на зразок того, чи доведеться переглянути теорію створення світу і самої людини за образом і подобою Бога. Якщо інопланетяни виявляться розумними, чи може у них бути душа і загробне життя? А якщо у них існує своя версія релігії, або чогось схожого, то як нам на це реагувати? Чи не доведеться переглянути канони вірувань і чи не спровокує це проблеми з віруючими людьми?

Результат

У підсумку, як пише The Times, виявилося, що ні християни, ні мусульмани, ні юдеї не вгледіли ніяких проблем у виявленні позаземного життя. Як кажуть самі богослови, значна частина віруючих є розумними людьми, які ведуть світський спосіб життя, а тому можуть відокремлювати одне від іншого. Ба більше, якщо буде потрібно, вони точно зможуть налагодити контакт з інопланетянами.