NASA планує затопити МКС у Тихому океані – коли це відбудеться

Американське космічне агентство NASA у своєму звіті розповіло про плани щодо Міжнародної космічної станції на найближчі 10 років. Серед іншого в доповіді зазначається, що МКС експлуатуватиметься до 2030 року. Потім її збираються затопити у південній частині Тихого океану.

Також у документі зазначено, що партнери NASA в рамках проєкту МКС – Канадське космічне агентство (CSA), Європейське космічне агентство (ESA) та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) – провели аналіз можливості використання Міжнародної космічної станції до 2028 року.

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Що ж до Росії, то її профільна космічна агенція "Роскосмос" наразі планує використати свій сегмент станції до 2024 року. Водночас у звіті NASA мовиться, що і російська сторона поки ще оцінює можливості для продовження експлуатації станції до 2030 року.

Як МКС затоплять в океані

У документі NASA зазначається, що операцію зі зведення МКС з низької навколоземної орбіти планується розпочати 31 січня 2031 року. Зведення станції з орбіти планується здійснювати силами рухових установок самої МКС, і навіть з допомогою двигунів приєднаних до неї кораблів.

У NASA підрахували, що для цього знадобиться три російські космічні вантажівки "Прогрес". Додатково можуть користуватися силами космічного апарату Cygnus компанії Northrop Grumman.

Після зведення МКС з орбіти її уламки повинні впасти в безлюдну зону південної частини Тихого океану поруч із Точкою Немо. Це найбільш віддалена точка від будь-якої суші на Землі, яку називають "цвинтарем космічних кораблів".



Точка Немо в Тихому океані / Фото Wikipedia

Цікаво, що нещодавно NASA отримала новий модуль для МКС, щоправда, він надувний. Bigelow Aerospace передала права власності на модуль BEAM Космічному центру імені Ліндона Джонсона у грудні 2021 року. У січні 2022 року NASA знайшла підрядника для технічного обслуговування новонабутого компонента МКС.