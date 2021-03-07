NASA планує відправити першу жінку на Місяць до кінця десятиліття

Джерело:CBS News
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США має на меті протягом найближчих 10 років висадити на Місяць першу жінку.
Керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон розповіла, що місія планується у межах програми "Артеміда". Її учасниками стануть дев'ять жінок і дев'ять чоловіків.
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Чарлі Блеквелл-Томпсон зазначила, що жінки у NASA пройшли довгий шлях і вони зможуть піти ще дальше, якщо зможуть ступити на природний супутник Землі.
Керівник космічних запусків NASA додала, що повернення до вивчення Місяця дозволить отримати різні цінні знання та здійснити безліч наукових відкриттів.
Навчатися можна набагато більше. Ми все ще вчимося на зразках, повернутих під час космічної програми "Аполлон",
– підсумувала Чарлі Блеквелл-Томпсон.
Місячна програма "Артеміда" була анонсована NASA у 2019 році. У межах цієї програми планується реалізація трьох етапів.
Спершу має відбутися безпілотний політ корабля Orion навколо супутника Землі, після чого цей же маршрут буде повторено, але вже з екіпажем на борту.
На завершальному етапі, реалізація якого запланована на 2024 рік, на Місяць повинні висадитися астронавти.