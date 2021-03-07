Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США має на меті протягом найближчих 10 років висадити на Місяць першу жінку.

Керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон розповіла, що місія планується у межах програми "Артеміда". Її учасниками стануть дев'ять жінок і дев'ять чоловіків.

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Чарлі Блеквелл-Томпсон зазначила, що жінки у NASA пройшли довгий шлях і вони зможуть піти ще дальше, якщо зможуть ступити на природний супутник Землі.

Вивчення Місяця дозволить здійснити наукові відкриття

Керівник космічних запусків NASA додала, що повернення до вивчення Місяця дозволить отримати різні цінні знання та здійснити безліч наукових відкриттів.

Навчатися можна набагато більше. Ми все ще вчимося на зразках, повернутих під час космічної програми "Аполлон",

– підсумувала Чарлі Блеквелл-Томпсон.

Зверніть увагу! За інформацією телеканалу CBS News, нині реалізація програми "Артеміда" затримується через перевитрати коштів.