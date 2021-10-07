NАSA планує перевірити здатність Землі захиститися від астероїда

У голлівудських блокбастерах ми звикли до того, що будь-яку небезпеку з космосу можна здолати з допомогою команди сміливців на чолі Брюсом Віллісом чи Віллом Смітом. Проте у реальному житті все далеко не так. Людство досі не розробило якихось перевірених методів захисту від загроз з боку астероїдів. Однак NАSA збирається це виправити.

Місія обіцяє стати найбільш видовищною за останні роки. Стартує вона 23 листопада. Саме тоді апарат Dart відправиться в космос на борту ракети Falcon 9.

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Як захищатимуть Землю

Проєкт спрямований на один з можливих варіантів протистояння астероїдам – зміну їхньої траєкторії.

Dart, який також носить назву "кінетичний імпактор", є першим в історії апаратом з таким призначенням.

Суть його роботи полягає не у використання ядерних зарядів, а виключно у кінетичній енергії.

Його ціллю буде астероїд Дідім. Апарат масою 555 кілограмів повинен врізатись в об'єкт діаметром 780 метрів на швидкості 6,6 кілометра на секунду.

Згідно з планом, це повинно змінити його швидкість і траєкторію, чого буде достатньо для корекції курсу астероїда.

Попри різницю в масі, менший астероїд становить найбільшу загрозу для Землі, оскільки об'єкти такого розміру значно важче помітити. До того ж у космосі їх більше.

Другий апарат, LICIACube, який запустять окремо від DART, займеться збором даних після зіткнення. Він повинен записати момент удару та зафіксувати кратер, що від нього залишиться. Таким чином метою цієї репетиції буде перевірка здатності землян змінювати траєкторію руху космічних тіл порівняно малих розмірів.

Жива трансляція запуску буде вестися по телеканалу NASA TV і на сайті Агентства.