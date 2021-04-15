NASA підписало угоду про створення першого реаліті-шоу в космосі

Представники NASA підтвердили, що підписали документи про початок підготовки проєкту, який стане "першим в історії реаліті-шоу, дія якого відбуватиметься за межами Землі". Але це не означає, що вони вже відправляють людей у космос.

Ймовірним місцем дії стане Міжнародна космічна станція. Дозволи на сам політ і фільмування ще не видані, поки йде лише стадія обговорення.

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Що задумали творці

Майбутнє шоу отримало назву "Space Hero", що можна перекласти як "Космічний герой". Деталей наразі немає. Його сценарій невідомий, а кількість учасників не називають. Можливо, причиною тому є те, що поки не зрозуміло, на що саме із задумів продюсерів погодяться в NASA.

У реаліті-шоу зможуть брати участь усі, хто вільно володіє англійською мовою та досягли 18 років. Першого переможця сподіваються представити уже у 2023 році. Організатори розповідають, що Space Hero прагне провести цілих 15 сезонів шоу протягом наступних 30 років і вивести переможців за межі космічної станції на Місяць і Марс.

Передбачається, що шоу пройде у два етапи – масштабний кастинг за право полетіти на МКС і сама подорож. Компанія не оголосила, яку ракету-носій або космічний корабель вона планує використовувати для виконання місії.

Один з важливих елементів шоу – цілодобова інтерактивна пряма трансляція того, що відбувається, без перерв і вихідних.