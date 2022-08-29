NASA перенесла запуск надважкої ракети SLS: коли Orion полетить до Місяця?

У понеділок, 29 серпня, до місяця повинен був відправитися корабель Orion. Його мала запустити найбільша діюча ракета у світі – Space Launch System, однак старт перенесли.

Чому перенесли запуск ракети

Як повідомляє 24 канал, за годину до запланованого часу запуску – 15:00 за Києвом – фахівці повідомили про проблеми під час заправки. Згодом ці складнощі усунули, однак пізніше виявилося, що це не всі новини.

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Інженери також виявили проблему пов’язану з кондиціонуванням одного з двигунів RS-25 (двигун 3) у нижній частині основного ступеня. Пускові контролери кондиціонують двигуни, збільшуючи тиск на резервуари основного ступеня, щоб подати частину кріогенного палива в двигуни і привести їх до належного температурного діапазону для запуску. Двигун 3 не кондиціонувався належним чином у процесі стравлювання, тому інженери взялися за усунення несправності.

Команди також оцінюють те, що, здається, є тріщиною в матеріалі системи теплового захисту на одному з фланців основного ступеня. Фланці – це з’єднувальні з’єднання, які функціонують як шов на сорочці, прикріплені у верхній і нижній частині міжбаку, щоб до нього можна було приєднати два резервуари.

На коли перенесли старт

Наразі точно не відомо, але резервними датами за планом були 2 та 5 вересня, тож запуску не варто очікувати швидше ніж 2 вересня.