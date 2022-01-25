У NASA передбачають перерву у висадках на поверхню Місяця

Після програми "Аполлон", людство надовго застрягло на навколоземній орбіті, віддавши далекий космос автоматичним апаратам. Та скоро це має змінитися, адже "Артеміда" поверне нас на Місяць.

Востаннє нога людини ступала на поверхню нашого єдиного природного супутника у кінці 1972 року під час місії Apollo-17. Час, коли відбудеться нова висадка все ближче – у 2025 чи у 2026 році астронавти місії Artemis-3 вперше за понад пів століття опиняться на поверхні Місяця.

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Ймовірно, так виглядатиме висадка на поверхню Місяця / Фото Space News

Прийдешні висадки на Місяці

Неначе перерви між місіями Apollo-17 та Artemis-3 замало, у NASA повідомляють, що після першої висадки за програмою "Артеміда" пройде близько двох років, поки відбудеться наступний спуск на поверхню супутника. Така ситуація виникла тому, що місія Artemis-4 буде орієнтована не на сам Місяць, а на місячну космічну станцію Gateway.

Як повідомляють у NASA, місія Artemis-4 матиме на меті встановлення на місячній космічній станції International Habitation Module (I-HAB) – це житловий модуль, який розробляє та побудує Європейське космічне агентство у співпраці з Агентством аерокосмічних досліджень Японії.

Також повідомляється, що ще однією причиною відмови у висадці на поверхню Місяця в межах Artemis-4 стало недостатнє фінансування. Простіше кажучи, SpaceX отримала кошти лише на розробку й побудову посадкового космічного корабля та один його політ під час місії Artemis-3. Подальші місії з висадками на поверхні супутника будуть оплачуватися через окрему програму Lunar Exploration Transportation Services (LETS). Її ціль – обрати одну чи кілька компаній, які зможуть забезпечувати посадкові послуги. Поки що є лише SpaceX.

Цілком ймовірно, що наступна після Artemis-3 місія з посадкою буде здійснюватися прямо з місячної космічної станції, яка буде використана як база. Після завершення робіт на супутнику, астронавти повернуться на станцію.