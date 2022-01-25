Востаннє нога людини ступала на поверхню нашого єдиного природного супутника у кінці 1972 року під час місії Apollo-17. Час, коли відбудеться нова висадка все ближче – у 2025 чи у 2026 році астронавти місії Artemis-3 вперше за понад пів століття опиняться на поверхні Місяця.

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Ймовірно, так виглядатиме висадка на поверхню Місяця / Фото Space News

Прийдешні висадки на Місяці

Неначе перерви між місіями Apollo-17 та Artemis-3 замало, у NASA повідомляють, що після першої висадки за програмою "Артеміда" пройде близько двох років, поки відбудеться наступний спуск на поверхню супутника. Така ситуація виникла тому, що місія Artemis-4 буде орієнтована не на сам Місяць, а на місячну космічну станцію Gateway.

Як повідомляють у NASA, місія Artemis-4 матиме на меті встановлення на місячній космічній станції International Habitation Module (I-HAB) – це житловий модуль, який розробляє та побудує Європейське космічне агентство у співпраці з Агентством аерокосмічних досліджень Японії.

Також повідомляється, що ще однією причиною відмови у висадці на поверхню Місяця в межах Artemis-4 стало недостатнє фінансування. Простіше кажучи, SpaceX отримала кошти лише на розробку й побудову посадкового космічного корабля та один його політ під час місії Artemis-3. Подальші місії з висадками на поверхні супутника будуть оплачуватися через окрему програму Lunar Exploration Transportation Services (LETS). Її ціль – обрати одну чи кілька компаній, які зможуть забезпечувати посадкові послуги. Поки що є лише SpaceX.

Цілком ймовірно, що наступна після Artemis-3 місія з посадкою буде здійснюватися прямо з місячної космічної станції, яка буде використана як база. Після завершення робіт на супутнику, астронавти повернуться на станцію.