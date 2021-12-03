Ракурс, з якого перед нами постає планета, досить незвичний. Він пов'язаний з обмеженнями конструкції апарата, а точніше його камери JunoCam. На фотографіях можна побачити північну частину газового гіганта.

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Нові фото Юпітера

Через сильне випромінювання Юпітера "Юноні" постійно доводиться обертатися навколо орбіти, не підлітаючи ближче.

Цього разу апарату вдалося наблизитися до планети на відстань 4200 кілометрів і зафіксувати на камеру хмари, циклони та шторми. Апарат передав знімки на Землю з відстані 780 мільйонів кілометрів.

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Юпітер в об'єктиві космічного апарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпітер в об'єктиві космічного апарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпітер в об'єктиві космічного апарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпітер в об'єктиві космічного апарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпітер в об'єктиві космічного апарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Юпітер в об'єктиві космічного апарата "Юнона" / Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Подивитися всю колекцію знімків Юпітера можна за посиланням.

Що відомо про апарат "Юнона" Цей космічний зонд відправили до Юпітера 5 серпня 2011 року. Основне завдання – вивчити склад газового гіганта, магнітне поле, погоду і воду в атмосфері планети. Серед інших цілей цієї місії — перевірка гіпотези про наявність у Юпітера твердого ядра.

Раз на шість тижнів апарат підлітає на найближчу відстань до Юпітера. Завдяки цьому вдається зафіксувати безліч деталей планети.

Зонд назвали на честь римської богині Юнони, дружини Юпітера.

JunoCam (камера апарата "Юнона") фізично вмонтована в корпус, тому "дивиться" в одному напрямку і здійснювати будь-яких рухів не здатна. З огляду на це вона з самого початку задумувалась для знімків полярної області Юпітера і низькоширотних поясів хмар. Камера здатна робити знімки з роздільною здатністю до 15 кілометрів на піксель.