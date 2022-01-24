До цього, у 2016 році, МКС також була розширена – до неї був пристикований експериментальний надувний модуль Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). Технологія надувних космічних конструкцій виглядає досить перспективним напрямком. Та карантин боляче вдарив по Bigelow Aerospace й у компанії у 2020 році були звільнені усі працівники. Тепер же компанія передала NASA права власності на BEAM.

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Міжнародна космічна станція з приєднаним модулем BEAM / Фото NASA Flickr Johnson

Надувний модуль BEAM

Стало відомо, що компанія Bigelow Aerospace передала права власності на модуль BEAM Космічному центру імені Ліндона Джонсона у грудні 2021 року. У січні 2022 року NASA знайшла підрядника для технічного обслуговування новонабутого компонента МКС – ATA Engineering із Сан-Дієго. Вибір ATA Engineering – це не збіг обставин. Річ у тому, що компанія раніше була субпідрядником Bigelow Aerospace й тому, як говорять у NASA, єдина мала право на надання таких інженерних послуг.

До речі, BEAM може стати не єдиним надувним модулем МКС. Британська компанія Space Entertainment Enterprise працює над ще однією подібною конструкцією в межах співпраці з Axiom Space. Майбутній надувний модуль SEE-1 матиме діаметр 6 метрів та буде використовуватися для розважальних цілей. Очікується, що його пристикують до майбутнього модуля Axiom Space у 2024 році.