Запис було зроблено 5 вересня 2021 року – саме тоді науковці вперше помітили зіткнення за допомогою датчиків апарата. На той момент вони вже деякий час відстежували такі явища. Завдяки інформації від InSight вдалося точно визначити, де камені врізались у землю. Коли вчені відправили орбітальний апарат Mars Orbiter, щоб перевірити розрахунки, вони виявили три кратери.

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Звуки Марса

Аудіозапис можна послухати на офіційній сторінці NASA на сервісі Soundcloud.

Шум звучить так кумедно частково через те, як звукові хвилі від удару рухалися через суху атмосферу Марса, а також через відстань від місця падіння до апарата. У певних умовах, таких як пустелі, низькочастотні звуки рухаються швидше, ніж високочастотні. Тому спостерігач, який перебуває поблизу місця зіткнення, почує удар, а хтось, хто знаходиться за кілометри від нього, чутиме звук, який у NASA назвали "bloop".

Після трьох років очікування InSight, щоб виявити зіткнення, ці кратери виглядали чудово,

– каже Інгрід Даубар з Університету Брауна.

Даубар є співавторкою статті в журналі Nature Geoscience, яка була опублікована 18 вересня з детальним описом результатів. Використовуючи інформацію від цього зіткнення, вчені змогли повернутися до старих даних InSight і виділити ще три удари серед 1300 землетрусів, які вже були виявлені інструментом.