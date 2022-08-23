Як звучить чорна діра: NASA опублікувало моторошний запис

23 серпня 2022 , 16:01
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Джерело:

NASA Exoplanets

На сторінці NASA в Twitter з'явився вельми цікавий аудіозапис, на якому чути звуки, які видає чорна діра. Вона розташована на відстані понад 200 мільйонів світлових років від Землі в Скупченні Персея.

Скупчення Персея є групою галактик шириною 11 мільйонів світлових років. Вони оповиті хмарами гарячого газу, який і забезпечує можливість почути ці звуки.

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Як звучить чорна діра

Як пояснюють вчені, через близькість чорної діри до газових хмар коливання звукових хвиль видаються у вигляді газових брижів.

Неправильне уявлення про те, що в космосі немає звуку, виникає тому, що велика частина простору є вакуумом, що не дозволяє звуковим хвилям поширюватися. Але в скупченні галактик так багато газу, що ми вловлюємо справжній звук космосу. На записі він посилений, щоб можна було почути чорну діру,
– кажуть у NASA

Фактично ці тривожні шуми є набором астрономічних даних про брижі, перетворених на звуки. Проте оскільки людське вухо не здатне їх уловити, науковцям довелося дещо підкорегувати, щоб почути як звучить чорна діра.

Нагадаємо, у травні астрономи Європейської Південної Обсерваторії показали перше зображення надмасивної чорної діри Стрілець А* в центрі нашої галактики. Вони понад три роки спостерігали за нею, а потім об'єднали в одне зображення велику кількість фотографій, зроблених по всьому світу за цей час.
Автор: Олександр Гайдамашко