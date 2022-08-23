Скупчення Персея є групою галактик шириною 11 мільйонів світлових років. Вони оповиті хмарами гарячого газу, який і забезпечує можливість почути ці звуки.

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Як звучить чорна діра

Як пояснюють вчені, через близькість чорної діри до газових хмар коливання звукових хвиль видаються у вигляді газових брижів.

Неправильне уявлення про те, що в космосі немає звуку, виникає тому, що велика частина простору є вакуумом, що не дозволяє звуковим хвилям поширюватися. Але в скупченні галактик так багато газу, що ми вловлюємо справжній звук космосу. На записі він посилений, щоб можна було почути чорну діру,

– кажуть у NASA