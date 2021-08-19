Назва телескопу James Webb (James Webb Space Telescope – JWST) міцно вкорінилася в головах людей, які цікавляться тематикою космосу. James Webb для багатьох з них став синонімом слова "довго". Та оскільки мова йде про NASA, то потрібно розуміти, що це космічне агентство доводить справи до кінця. James Webb повинні запустити 31 жовтня 2021 року. На честь майбутньої події в NASA опублікували постер.

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Опублікований NASA постер з телескопом James Webb / Фото NASA

Чим визначний телескоп James Webb

Більшість людей на планеті чула про космічний телескоп Hubble. Він уже понад 30 років кружляє орбітою та робить все нові відкриття. Та "Габбл" не вічний і має свої технологічні обмеження, які зумовлені часом, коли його розробляли та запускали. Та навіть ці обмеження не завадили "Габблу" зазирнути на величезні відстані, побачивши минуле Всесвіту.

James Webb буде у 100 разів потужніший за Hubble. Не дивлячись на довге конструювання та введення в експлуатацію, телескоп уособлює собою новітні технології. Вони дозволять отримувати такі деталі далеких об'єктів, які "Габблу" навіть "не снилися".

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Порівняння головних дзеркал телескопів / Фото Wikipedia

Задачі "Джеймса Вебба"

Телескоп імені Джеймса Вебба буде наскільки потужним, що зможе "роздивитися" водяну пару в атмосфері екзопланет, які розташовані за багато світлових років від нас.

Апарат буде активно вести огляд небесної сфери, щоб зафіксувати світло, яке утворилися в найперших зорях та галактиках Всесвіту.

Очікується, що потужностей телескопу буде достатньо для виявлення супутників екзопланет біля найближчих до нас зірок.

Не омине увагою James Webb й супутники у Сонячній системі: Європа, Ганімед, Каллісто, Енцелад та інші.

Орбіта "Джеймса Вебба"

Орбіта новітнього телескопа буде значно відрізнятися від попередника – "Габбла". Hubble обертається довкола Землі на висоті близько 570 кілометрів.

Для JWST обрали іншу орбіту. Апарат вийде на гало-орбіту в точці Лагранжа L2 системи Сонце-Земля. Ця точка розташована на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі в протилежній від Сонця стороні.

Така орбіта має кілька переваг:

Сонце, Земля та Місяць не заважатимуть астрономічним спостереженням, адже перебуватимуть "позаду" телескопа.

Відстань до Землі буде не дуже велика, тому буде здійснюватися постійний та безперебійний зв'язок.

Від Сонця буде надходити постійний потік енергії.

Щоб захистити інструменти від перегріву достатньо буде сонцезахисного екрана.

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