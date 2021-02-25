NASA опублікувало першу панораму Марса і майже 6000 фото з Perseverance

Найтехнологічніший на сьогодні марсохід NASA Perseverance регулярно відправляє на Землю зображення з Червоної планети. Вслід за відео та кількома тисячами фотографій, апарат відправив панораму у великій роздільній здатності та ще більше фото.

Час від часу NASA збирає з деяких отриманих знімків панорами, проводить колірну та іншу обробку. Саме ці зображення публіка зазвичай бачить у пресі, тому що вони вже підготовлені для загального огляду і, як правило, опрацьовані фахівцями. Галерея таких знімків публікується на окремій сторінці місії.

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До речі, там NASA, наприклад, опублікувало першу кругову панораму з високою роздільною здатністю, зняту за допомогою Mastcam-Z (стереокамери з підтримкою масштабування). Вона зшита зі 142 окремих зображень, зроблених у третій марсіанський день місії, 21 лютого 2021 року. Бажаючі можуть завантажити її в повному розмірі чи у стислому форматі JPEG.

Панорама Марсу

На фрагменті цієї кругової панорами добре видно край кратера Езеро, всередині якого і відбулася висадка марсохода.



Панорама кратера Єзеро / Фото NASA

На іншому фрагменті фахівці NASA звернули увагу публіки на шматок обвітреної скелі, додавши лінійку масштабу, щоб було зрозуміліше, які деталі дозволяє вловлювати Mastcam-Z.



Фрагмент фото поверхні Марса / Фото NASA

Фотографії, які робить з орбіти камера HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) на борту апарату MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – марсіанський розвідувальний супутник) викладаються теж на окремій сторінці. У найближчі тижні на ній очікується чимало цікавих знімків, на яких у тому числі буде відображений марсохід Perseverance.