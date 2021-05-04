Плакат розробили в рамках популяризації астрономії. Постер можна скачати двома мовами: англійською та іспанською. Також присутні різні варіації роздільної здатності. Найбільша скачується у форматі TIFF та "заважить" 196 мегабайт.
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Лебідь Х-1 / Постер NASA/JPL-Caltech
Що відомо про Лебідь Х-1
- Відкрили це джерело рентгенівського випромінювання у 1964 році.
- Лебідь Х-1 ще називають Cyg X-1, що є скороченням від англійської назви об'єкту – Cygnus X-1 .
- В 1974 році фізики-теоретики Кіп Торн та Стівен Гокінг посперечались щодо природи об'єкту. Торн вважав, що Cyg X-1 – це чорна діра. Гокінг зробив ставку проти цього. Кіп Торн виявився правим та виграв річну підписку на чоловічий глянець Penthouse, яку оплатив Стівен Гокінг.
- Система Лебідь Х-1 формують два об'єкти: чорна діра та зірка-компаньйон, яка називається HD 226868.
- Чорна діра має масу приблизно 40 мас Сонця.
- Вік чорної діри приблизно 5 мільйонів років.