Що відомо про місію ESCAPADE

Розрахункова тривалість основної місії складе один рік, у рамках якого апарати будуть займатися науковими дослідженнями на орбіті Червоної планети. В ролі силової установки обидва зонда будуть використовувати новий двигун HyperCurie, розроблений Rocket Lab.

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Відомо також, що апарати будуть оснащені астрокомпасами, двигунами-маховиками та іншими системами для навігації у далекому космосі й виконання поставленого завдання.

Старт місії

Запуск апаратів запланований на 2024 рік, але за умови, що сама місія пройде критичний аналіз пізніше у цьому місяці, а потім остаточно буде схвалена комісією аерокосмічного агентства у липні цього року. Підрядника для запуску апаратів NASA збирається вибрати самостійно, серед приватних компаній.

NASA відібрало ESCAPADE у ролі одного з трьох перспективних проєктів у рамках своєї програми Малих інноваційних планетарних дослідницьких місій (Small Innovative Missions for Planetary Exploration, SIMPLEx) – серії недорогих космічних місій з дослідження планет Сонячної системи.

Для невеликої компанії Rocket Lab ця місія може стати перепусткою до вищої ліги. До теперішнього моменту NASA в питаннях міжпланетних місій покладалося лише на свої сили і великі приватні космічні компанії.