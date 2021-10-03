Щоб краще зрозуміти, що чекає людей під час довгого перельоту чи перебування на космічній базі, потрібно цю ситуацію змоделювати. Почати слід з малого – відтворити недовготривалу місію. Тому місія NASA Human Exploration Research Analog (HERA) буде користуватися спеціальною невеликою базою, де екіпаж буде перебувати 45 днів. Експеримент почався 1 жовтня 2021 року.

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Учасники експерименту, які проведуть в ізоляції 45 днів / Фото NASA

Що чекає на екіпаж

Експеримент моделює переліт від Землі до супутника Марса Фобоса. Звісно, відсутність гравітації відтворити не вийде, але усі інші експерименти будуть присутні.

Сама база HERA розташована на території Космічного центра Джонсона, Г'юстон, США.

Люди не зможуть покинути умовний космічний корабель до 15 листопада 2021 року.

Екіпаж складається з чотирьох основних членів екіпажу та двох запасних:

Лорен Корнелл – членкиня основного екіпажу. Магістр біомедицинської інженерії. Займається регенеративною медициною.

Моніка Гарсія – членкиня основного екіпажу. Спеціаліст у галузі використання безпілотних технологій. 12 років служила у Національній гвардії США.

Крістофер Робертс – член основного екіпажу. Інженер-проєктувальник у проєктах, пов'язаних з роботою МКС.

Мадлен Вілліс – членкиня основного екіпажу. Екологиня-мікробіолог. Займається вивченням полярної екології.

Джастін Лоуренс – член запасного екіпажу. Вчений-планетолог. Працює над роботизованими технологіями для дослідження озер, які розташовані під товщею льоду.

Пу Ван – член запасного екіпажу. Менеджер команди інженерів компанії Boeing.

Протягом "подорожі" затримка сигналу зростатиме, моделюючи віддаленість від Землі. Тренуватися буде не лише екіпаж "корабля", а й люди в умовному "центрі керування польотом".

Перебуваючи на "борту корабля", люди будуть проводити різноманітні експерименти.

Місія NASA Human Exploration Research Analog допоможе підготуватися до польотів на Місяць та Марс.