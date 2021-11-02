NASA неочікувано відклало запуск корабля SpaceX Crew Dragon до МКС: що трапилося

2 листопада 2021 , 19:10
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Джерело:

Space

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) відклало запуск корабля SpaceX Crew Dragon з астронавтами на Міжнародну космічну станцію через "незначні проблеми зі здоров'ям" одного з членів екіпажу. Повторну спробу розпочати реалізацію місії Crew-3 буде здійснено не раніше 05:36 за київським часом 6 листопада з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Раніше місія Crew-3 повинна була стартувати 2 листопада, згодом її перенесли на 3 листопада через несприятливі погодні умови. Тепер же на заваді стало здоров'я одного з членів екіпажу.

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Проблема не є надзвичайною медичною ситуацією і не пов'язана з COVID-19,
– повідомив представник NASA, не уточнивши, хто саме з членів екіпажу захворів.

Екіпаж Crew-3

До складу екіпажу місії Crew-3 входять американські астронавти Раджа Чарі, Кайла Баррон та Томас Маршберн, а також астронавт Європейської космічної агенції Маттіас Маурер.


Екіпаж Crew-3 / Фото SpaceX

Екіпаж вирушить на МКС на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, який буде виведений у космічний простір за допомогою ракети-носія Falcon 9. Згідно з наявними даними, до запланованого старту астронавти продовжать дотримуватися карантину, перебуваючи на території Космічного центру Кеннеді, а ракета-носій і космічний. корабель залишаться на стартовому майданчику.

  • Як випливає з назви, Crew-3 – це вже третя місія, що пілотується, яку компанія SpaceX реалізує для NASA.
  • У рамках попередньої місії Crew-2 у квітні цього року на МКС були доставлені астронавти NASA Шейн Кімброу та Меган МакАртур, японський астронавт Акіхіко Хошіде та представник ESA Тома Песке Очікується, що незабаром вони повернуться на Землю.
Автор: Михайло Года