Раніше місія Crew-3 повинна була стартувати 2 листопада, згодом її перенесли на 3 листопада через несприятливі погодні умови. Тепер же на заваді стало здоров'я одного з членів екіпажу.

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Проблема не є надзвичайною медичною ситуацією і не пов'язана з COVID-19,

– повідомив представник NASA, не уточнивши, хто саме з членів екіпажу захворів.

Екіпаж Crew-3

До складу екіпажу місії Crew-3 входять американські астронавти Раджа Чарі, Кайла Баррон та Томас Маршберн, а також астронавт Європейської космічної агенції Маттіас Маурер.



Екіпаж Crew-3 / Фото SpaceX

Екіпаж вирушить на МКС на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, який буде виведений у космічний простір за допомогою ракети-носія Falcon 9. Згідно з наявними даними, до запланованого старту астронавти продовжать дотримуватися карантину, перебуваючи на території Космічного центру Кеннеді, а ракета-носій і космічний. корабель залишаться на стартовому майданчику.